Морпехи уничтожили за минувшие сутки восемь оккупантов и хранилище с боеприпасами — ВМС ВСУ

Морские пехотинцы уничтожили за минувшие сутки восемь оккупантов и хранилище с боеприпасами.

Об этом сообщило Командование морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, входящих в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки, 20 ноября, морские пехотинцы уничтожили двух оккупантов", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили шесть человек живой силы и хранилище боеприпасов.

Окончательные потери врага уточняются.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что жителям Херсонской области желательно эвакуироваться с правого берега Днепра, особенно из прибрежной зоны, куда может доставать российская артиллерия, поскольку обстрелы будут все равно.

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