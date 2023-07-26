Морпехи в сутки уничтожили более 40 российских квадрокоптеров и ударный вертолет Ка-52

Морпехи продолжают выполнять задачи на поле боя.
Морские пехотинцы за минувшие сутки, 25 июля, уничтожили 41 БПЛА типа квадро, 2 БПЛА "Орлан-10" и ударный вертолет Ка-52.
Об этом сообщает Командование морской пехоты ВМС ВСУ.
Отмечается, 25 июля 2023 года:
- морские пехотинцы из 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили 2 захватчика,
- воины 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского уничтожили 13 российских военных и 3 боевых машин десанта,
- личным составом 38 отдельно бригады морской пехоты были уничтожены 4 российских военных, танк и ударный вертолет Ка-52.
- воины-артиллеристы 406 оабр им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова уничтожили 8 окупантов.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 26 июля на Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои в районе Клищиевки, Курдюмовки и Андреевки. По данным Минобороны Украины, враг несет значительные потери, потому что оказывает мощное сопротивление, применяет резервы.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Наступление ВСУ "не по графику". Война окончится к лету? Чем уничтожить флот РФ?
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