Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Морпехи в сутки уничтожили более 40 российских квадрокоптеров и ударный вертолет Ка-52

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
674
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Морпехи в сутки уничтожили более 40 российских квадрокоптеров и ударный вертолет Ка-52

Морпехи за сутки уничтожили более 40 российских квадрокоптеров. Иллюстративный / Фото: pixabay.com

Морпехи продолжают выполнять задачи на поле боя.

Морские пехотинцы за минувшие сутки, 25 июля, уничтожили 41 БПЛА типа квадро, 2 БПЛА "Орлан-10" и ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Командование морской пехоты ВМС ВСУ.

Отмечается, 25 июля 2023 года:

  • морские пехотинцы из 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили 2 захватчика,
  • воины 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского уничтожили 13 российских военных и 3 боевых машин десанта,
  • личным составом 38 отдельно бригады морской пехоты были уничтожены 4 российских военных, танк и ударный вертолет Ка-52.
  • воины-артиллеристы 406 оабр им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова уничтожили 8 окупантов.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 26 июля на Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои в районе Клищиевки, Курдюмовки и Андреевки. По данным Минобороны Украины, враг несет значительные потери, потому что оказывает мощное сопротивление, применяет резервы.

Какие потери нанесли украинские морпехи России в технике. ФОТО: Морская пехота/Facebook / ©
Какие потери нанесли украинские морпехи России в технике. ФОТО: Морская пехота/Facebook

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Наступление ВСУ "не по графику". Война окончится к лету? Чем уничтожить флот РФ?

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
674
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация