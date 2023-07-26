Морпехи в сутки уничтожили более 40 российских квадрокоптеров и ударный вертолет Ка-52

Морские пехотинцы за минувшие сутки, 25 июля, уничтожили 41 БПЛА типа квадро, 2 БПЛА "Орлан-10" и ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Командование морской пехоты ВМС ВСУ.

Отмечается, 25 июля 2023 года:

морские пехотинцы из 35 отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили 2 захватчика,

воины 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского уничтожили 13 российских военных и 3 боевых машин десанта,

личным составом 38 отдельно бригады морской пехоты были уничтожены 4 российских военных, танк и ударный вертолет Ка-52.

воины-артиллеристы 406 оабр им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова уничтожили 8 окупантов.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 26 июля на Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои в районе Клищиевки, Курдюмовки и Андреевки. По данным Минобороны Украины, враг несет значительные потери, потому что оказывает мощное сопротивление, применяет резервы.

Какие потери нанесли украинские морпехи России в технике. ФОТО: Морская пехота/Facebook

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Наступление ВСУ "не по графику". Война окончится к лету? Чем уничтожить флот РФ?

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.