Морпехи в Волчанске взяли в плен российских штурмовиков (видео)

Украинские защитники пополняют обменный фонд, чтобы вернуть из плена своих побратимов.

Украинские морские пехотинцы взяли в плен группу российских штурмовиков во время своей контратаки в Волчанске Харьковской области.

Об этом бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского сообщили в Сети.

"В ходе молниеносной контратаки морпехов-Билинковцев в Волчанске нашими воинами была взята в плен группа российских штурмовиков. Пополняем обменный фонд, чтобы вернуть наших братьев с российских застенков", — говорится в сообщении.

Морпехи также опубликовали видео с пленными оккупантами. Среди них оказались командир роты и штурмовики-стрельцы.

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Морпехи из 36-й бригады взяли в плен группу вражеских штурмовиков в Волчанске

Напомним, ранее пограничники показали видео, как во время штурмовых действий в Волчанске взяли в плен раненого российского военного, которого бросили оккупанты.

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