Морпехи ВСУ за неделю уничтожили 70 оккупантов, девять танков и вертолет

Военнослужащие Военно-Морских сил ВСУ с 22 по 28 октября уничтожили 70 захватчиков, девять танков и вертолет.

Об этом ВМС ВСУ сообщают в Telegram.

По уточненным данным, в указанный период военнослужащие ВМС уничтожили: личного состава – более 70 захватчиков, 9 танков, 6 БТР (БМД, БМП, ББМ), 1 РСЗО, 2 миномета, вертолет, а также хранилище с боеприпасами.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносили огненное поражение по российским захватчикам", — говорится.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 октября Вооруженные силы Украины уничтожили 70 250 оккупантов армии РФ. За сутки ликвидировано еще 550 российских военных.

Аналитики Института изучения войны рассказали, что Россия лжет об "успехах" на Бахмутском направлении.

В Херсонской области солдаты армии Российской Федерации массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные помещения.

Также стало известно, что режим Лукашенко за семь месяцев передал России более 65 тысяч тонн боеприпасов. Кроме того, Беларусь также передает РФ танки и другую технику – только за последние несколько недель было передано по меньшей мере 94 танка Т-72А и 36-44 Уралов.

Читайте также: