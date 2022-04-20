Морская пехота – что это за род войск, чем отличается от других подразделений ВСУ

Морская пехота – что это за род войск, чем отличается от других подразделений ВСУ

Какие задачи выполняют подразделения морской пехоты, почему морской пехотинец – это универсальный солдат, традиции и символы морской пехоты, как стать морским пехотинцем, морпехи в войне с Россией – в материале ТСН.ua

Морская пехота – что за род войск, какие задачи выполняют

Морская пехота — род войск, предназначенный для действий в морских и воздушных десантах, участвующий в ведении наступательного боя на морском побережье, в обороне военно-морских баз, участков побережья и важных береговых объектов. Основной задачей морской пихоты является морское или воздушно-морское десантирование. Чем морская пехота отличается от обычных пехотинцев, от десантников, так это тем, что морская пехота привязана к побережью моря. Практически морская пехота является подразделением военно-морских сил. Но среди задач морской пехоты есть помощь и другим родам войск в приморских районах. Морская пехота может действовать из моря, воздуха и суши. По словам командующего морской пехотой ВМС Украины, генерал-лейтенанта Юрия Содоля "морской пехотинец – это универсальный воин", который может действовать с моря, воздуха и суши.

Рождение регулярной украинской морпехи настоящего образца приходится на 1918 год, на время существования Украинского Государства в форме Гетманата Павла Скоропадского. После создания Военно-морских Сил Украины в 1993 году в Севастополе был сформирован 1-й Отдельный батальон Морской пехоты, в который были зачислены лучшие офицеры Черноморского флота, изъявившие желание служить Родине. В декабре 2013 года в Керчи был сформирован еще один (501-й) батальон морской пехоты. После захвата Крыма Россией в марте 2014 года морские пехотинцы были передислоцированы в Николаев и Одессу. С 2014 года морская пехота противостояла русскому агрессору на восточных рубежах нашей страны.

Морская пехота Украины

Морская пехота Военно-морских сил Вооруженных сил Украины — это род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для действий в составе тактических и оперативно-тактических десантов, для обороны пунктов базирования Военно-морских сил, островов, участков побережья, портов, аэродромов и других важных объектов. Подчиняется морская пехота командованию морской пехоты ВМС ВСУ. Подразделения морской пехоты входят в силы быстрого реагирования.

Морская пехота Украины может выполнять следующие задачи:

действовать в составе тактических морских и воздушных десантов для захвата участков морского побережья, островов, портов, пунктов базирования, аэродромов и других объектов на побережье противника;

защищать опасные участки побережья Черного и Азовского морей;

вести стабилизационные, рейдовые, наступательные, оборонительные действия и прикрытие государственной границы;

усиливать военно-морские базы, пункты базирования, морские и речные порты;

участвовать в антитеррористических, антипиратских и миротворческих операциях на территории Украины или за ее пределами.

Структура подразделений морской пехоты

Морская пехота состоит из отдельной бригады морской пехоты и отдельных батальонов морской пехоты. Структура батальонов морской пехоты типична и состоит из управления батальона, 1 и 2 рот морской пехоты, десантно-штурмовой роты, минометной батареи, роты огневой поддержки, взвода снайперов и подразделений всестороннего обеспечения.

Традиции, форма ты символы морской пехоты Украины

В 2017 году черные береты, которые носила морская пехота как символ элитности подразделений, была заменена на береты сине-зеленого цвета, цвета морской волны. На беретных знаках морской пехоты Украины изображение меч, якорь и крылья, что символизирует задачи выполняемые морской пехотой на море, на суше и в воздухе.

форма ты символы морских пехотинцев

Особое отношение к беретам морпехов связано с тем, что получить его можно после испытаний – сначала нужно пройти первоначальную подготовку. После такой подготовки, как длится минимум полгода, надо принести "Присягу морского пехотинца". Если непосредственные командиры одобрят кандидатуры, будущие морпехи должны подготовиться, а затем преодолеть так называемую "психологическую полосу препятствий". Сначала пройти огневую, тактическую, тактико-специальную и физическую подготовку, изучить "Кодекс морского пехотинца", а затем пройти саму школу препятствий. Обычно, полосу препятствий орские пехотинцы проходили в Херсонской области и в других регионах страны. Полоса препятствий — это около 5 км дистанции, которые нужно преодолеть в полном снаряжении с оружием и выполнить ряд задач, как, например, преодолеть водное препятствие, эвакуировать раненого, прицельно пострелять после физических нагрузок и т.д. Прошедшие испытания допускают к "Присяге морпехов", которую приносят дважды в год — 23 мая, перед Днем морской пехоты и 14 октября, в День защитника и защитниц Украины.

Как попасть в морскую пехоту, где учат морпехотам

В 2016 году в Одесской военной академии был проведен первый набор курсантов-морпехов, а в 2018 году отсюда выпустились первые офицеры морской пехоты. В 2020 году для подготовки морпехов в Николаеве создана "Школа морского пехотинца". В школе проводятся интенсивные занятия по физической, морской, воздушно-десантной, разведывательной подготовке, учат выживать и противодействовать самодельным взрывным средствам. Курсанты проходят здесь около 400 учебных часов по топографии, тактике, психологии, огневой подготовке. Цель подготовки – научить морского пехотинца владеть всеми видами стрелкового оружия и управлением всеми видами техники. Здесь военнослужащие выполнят и первый ознакомительный прыжок с парашютом, переход морем, а через преодоление психологической полосы получат право на Присягу морского пехотинца.

Морпехи на войне с Россией

За все время своего существования морская пехота ВМС ВСУ успешно обороняла десантно-опасные участки побережья Азовского моря, проводила стабилизационные, оборонительные действия, участвовала в антитеррористических, антипиратских и миротворческих операциях. В частности, подразделения морской пехоты участвовали в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, выполняли боевые задания в районе Донецкого аэропорта, задания по удержанию линии столкновения и обороны в районе Мариуполя, с. Широкино и других сел Донецкой области. Также подразделения морской пехоты выполняли боевые задания по охране и обороне о.Змеиный в акватории Черного моря, на административной границе АР Крым.

Морская пехота

В войне с Россией, продолжающейся уже второй месяц, морские пехотинцы достойно защищают украинское государство во многих уголках страны. За это время украинские морпехи неоднократно проявляли мужество и настоящий героизм. По сообщениям Генерального штаба ВСУ, воины отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского 45 дней героически сдерживают российское фашистское нашествие в полном окружении, хотя в большинстве военных учебников такая оборона может длиться не дольше недели. Примеров героизма, которые проявляют морские пехотинцы в этой войне множество. Например, морской пехотинец лейтенант В. на окраинах Мариуполя, во время боя, несмотря на опасность попасть во вражеский обстрел, уничтожил вражеский Т-72 выстрелом из РПГ-7, старший матрос Г. сбил БПЛА оперативно-тактического уровня типа «ОРЛАН».

Для награждения Командованием морской пехоты были представлены 406 военнослужащих воинских частей и подразделений Из них:

Герой Украины – 5, (2 посмертно);

Орден Богдана Хмельницкого – 20 (1 посмертно);

Орден «За мужество» – 74 (26 посмертно)

Орден «Данила Галицкого» – 9 (2 посмертно).

19 апреля 2022 года в видеообращении Президент Владимир Зеленский сообщил о награждении государственными наградами 229 воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты, защищающих Мариуполь.