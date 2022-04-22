Морская пехота обещает "цинковую обертку" каждому оккупанту, который попытается пойти на Одессу

«Мы к любому развитию событий готовы»: так отвечают морские пехотинцы на заявления минобороны России о второй фазе войны и планах пробить сухопутный коридор в Крым и выйти на границу с непризнанным Приднестровьем.

Наши защитники черноморского побережья крепко держат оборону и ежедневно оттачивают военное мастерство, отмечают в ТСН.

Они расположились на каждом клочке украинского побережья Черного моря и внимательно следят за вражескими кораблями, а вместо отдыха усиленно тренируются отражать атаки агрессора. "Пока здесь работает наша разведка, Одесса может спать спокойно, сейчас 50% это добровольцы, которые имеют очень много азарта для защиты своей Родины, уничтожения попавшего на нашу территорию врага", — отмечают бойцы.

Отдельную программу тренировок разработали и для снайперов. В ближайшее время деревья и кустарники укроют зелень и это позволит маскироваться и результативно работать снайперским группам. «Мы уже предварительно изучили всю местность. Знаем свои главные огневые позиции. Местность здесь в общем степь, открытая, так работать легко будет, врагу не будет, где спрятаться от нас», — отмечает снайпер.

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«Если враг решит подойти с этого направления, он дойдет в цинковой обертке где-нибудь до Волгограда или Уренгой», — добавляет собрат.

На суше умеют уничтожать тяжелую вражескую бронетехнику, а в воздухе сбивать авиацию. Морпехи изучили как свое противотанковое оружие, так и американские «Стингеры», которыми сбивают даже крылатые ракеты. «Задачи, которые возложены на морскую пехоту, будут выполнены в полном объеме и будем уничтожать все, что будет пытаться посягнуть на нашу землю», — говорят пехотинцы.

Даже после того, как наши ВМС потопили флагман российского флота, крейсер «Москва», который должен был прикрывать высадку вражеского десанта, угроза с моря остается. Но морпехи уверяют жителей южных регионов, что никогда не отступят со своих позиций и остановят врага.

Защитники черноморского побережья ежедневно оттачивают военное мастерство

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