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Морская пехота РФ за два дня в Украине потеряла больше, чем за первую чеченскую войну — Forbes

Морская пехота РФ за два дня в Украине потеряла больше, чем за первую чеченскую войну — Forbes

Фото: Associated Press

Российская армия в Донецкой области потеряла много живой силы и техники.

Российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла более 60 солдат в попытках наступления на востоке Украины. Безуспешный штурм украинских позиций длился около двух дней.

Об этом пишет Forbes.

Как говорится в публикации, российская морская пехота представляет лучшую часть нынешней армии Российской Федерации. В то же время подготовкой мобилизованных новобранцев в России занимаются менее компетентные и опытные бойцы.

"Обреченная российская атака была нацелена на украинский гарнизон в Павловке, в 45 км юго-западнее Донецка на Донбассе на востоке Украины. Гарнизон отразил атаку российских войск", — пишет источник со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сообщается, что 155 бригада пехоты Тихоокеанского флота воюет на территории Украины с начала полномасштабного вторжения. В последние месяцы она была ключевым сочетанием на восточном направлении.

После провальной попытки взять Киев, 155-я гвардейская бригада морской пехоты отступила на территорию Белоруссии, после чего была отправлена на Донбасс.

"В тех немногих местах, где наступают российские войска — Павловка, а также Бахмут — они понесут большие потери… и ничего не получают", — отмечает издание.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов и сбили вражеский самолет. По состоянию на 8 ноября, общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 77 170 человек.

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