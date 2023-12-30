Морские дроны, 500 уничтоженных танков и обезвреживание "агентов в рясах" – эксперт о достижениях СБУ в 2023 году

Служба безопасности Украины пользуется наибольшим уровнем доверия среди правоохранительных органов благодаря ряду достижений, продемонстрированных в 2023 году.

Такое мнение высказал экснардеп и политолог Александр Черненко и назвал ключевые достижения СБУ за год.

Так, Черненко оценил достижение подчиненных главы СБУ Василия Малюка в борьбе на Черном море.

"Победу на море американский профессор Тимоти Снайдер считает главной для Украины в 2023 году. Получена она благодаря морским дронам СБУ. Западные специалисты отмечают, что эта разработка Службы изменила баланс сил на Черном море. Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию и фактически вынуждена была увести значительную часть флота, а корабли ЧФ РФ постоянно взлетают в воздух", — акцентирует эксперт.

Отдельно политолог остановился на успехах СБУ на фронте.

"Стоимость российской техники, которую уничтожили подразделения СБУ (в том числе бойцы центра спецопераций "А") с начала войны — более $2 миллиарда. В 2023 году только танков Служба уничтожила более 500. Среди уничтоженных — новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых почти 5 млн долларов каждый", – подчеркивает эксперт.

Также Черненко одобрительно отозвался о борьбе СБУ с "агентами в рясах" и другими предателями.

"233 наводчика сейчас ждут судебного приговора. 82 предателя уже отбывают длительные сроки заключения. СБУ взялась за тему, которую государство избегало 30 лет и вычистило сетку "агентов в рясах". УПЦ (МП) – разветвленная сеть агентов, которую РФ выстраивала много лет. СБУ впервые за период независимости начала системно разоблачать эту сеть. СБУ расследует более 70 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП", — резюмирует эксперт.

Недавно фонд "Деминициативы" обнародовал социологическое исследование по итогам 2023 года. Доверие к СБУ находится на самом высоком уровне за все времена Независимости – 71%.

Напомним, опрос показал, как изменился уровень доверия к Зеленскому во время войны.

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