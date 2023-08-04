Морские дроны атаковали базу флота РФ и нефтебазу в Новороссийске: ответ ВМС Украины

ВМС не имеют отношения к взрывам в Новороссийске.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Плетенчук.

"Если данные о взрывах соответствуют действительности, то должен отметить, что ВМС ВСУ не имеют к этому инциденту никакого отношения. Комментировать работу морских дронов, если это на самом деле были они, тоже не могу. Могу отметить, что согласно уже подтвержденной информации, есть повреждение десантного корабля "Оленегорский горняк" – это крупный российский десантный корабль", — сказал он.

По словам Плетенчука, этот корабль приписан к северному флоту.

"Создается впечатление, что этот корабль домой уже не попадет. Из видео можно сделать выводы, что повреждения достаточно существенные. По информации Минобороны РФ есть подтверждение, что он поврежден. Мы также можем подтвердить, что он поврежден, — добавил представитель ВМС.

Напомним, 4 августа российскую военно-морскую базу в Новороссийске атаковали надводные дроны. Минобороны России заявило, что катеров было два и их якобы уничтожили огнем с кораблей.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что атаку отразили экипажи большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и патрульного корабля "Суворовец".

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