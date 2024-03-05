Морские дроны ГУР уничтожили корабль "Сергей Котов": все, что известно о потере ЧФ РФ

Судно получило значительные повреждения, а о судьбе экипажа пока неизвестно.

Украинские морские беспилотники атаковали российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов" в Черном море.

ТСН.ua собрал все, что известно о потере оккупантов.

В ночь на 5 марта жители Крымского полуострова слышали взрывы на южном побережье и у Крымского моста. Пропагандистские Telegram-каналы утверждали, что Крымский полуостров оказался под атакой БПЛА, которые били из воздуха и моря. Там предположили, что под угрозой находились военные объекты РФ в Керчи, Феодосии и Крымский мост. Кроме того, целью также мог быть патрульный катер "Сергей Котов".

Впоследствии российские каналы опубликовали кадры поражения корвета, а в ГУР подтвердили уничтожение "Сергея Котова".

По информации разведчиков, соответствующая миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В ГУР добавили, что в результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов.

"Огненное поражение "Котова" произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Момент уничтожения корабля "Сергей Котов" попал на видео

Что известно о корабле "Сергей Котов"

Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года. А его ходовые испытания начались в конце октября 2021 года, и только 30 июля 2022-го корабль пополнил состав Черноморского флота РФ.

Судно вооружено 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА, многоканальным зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", ЗРК ближнего действия 3М-47 "Гибка" и двумя малогабаритными противодиверсионными гранатометными комплексами ДП-65. Как известно, корабль также может нести вертолет Ка-27ПС.

Тактико-технические характеристики

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 дней

Экипаж: до 80 человек

Размеры

Водоизмещение: 1300 тонн

Длина: 94 метра

Ширина: 14 метров

Осадок: 3,4 метра

Напомним, Украина не впервые атакует этот корабль – в сентябре прошлого года во время атаки на корабли российского флота "Сергей Котов" получил значительные повреждения, сообщали тогда в ГУР.

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