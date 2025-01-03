Морские дроны стали ужасом для россиян: оккупанты не имеют противодействия – военный

Украинские военные продолжают уничтожать врага и защищать страну.
Россияне не имеют эффективного противодействия или альтернативы для поражения украинских морских дронов.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Евгений Ерин для "Мы — Украина".
По его словам, враг в первую очередь защищается от атак, которые осуществляются непосредственно морскими дронами.
"Какого-то эффективного противодействия или альтернативы для поражения наших морских дронов у них пока нет", – отметил Ерин.
Он также добавил, что противник тоже учится и готовится, поэтому его нельзя недооценивать.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил произвести 30 тысяч дальнобойных дронов. Также украинские предприятия планируют изготовить около 3 тысяч ракет.
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