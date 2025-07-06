Морские дроны ударили по флоту в Новороссийске РФ: какие последствия

Атака на Россию / © ТСН.ua

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Ночью и утром 6 июля Новороссийск в Краснодарском крае РФ подвергся комбинированной атаке с использованием морских и воздушных беспилотников. В городе несколько часов раздавался сигнал воздушной тревоги, работала ПВО.

Об этом сообщает ASTRA.

Дата публикации 11:38, 06.07.25 Количество просмотров 26 РосСМИ заявили об атаке морских дронов на флот в Новороссийске

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о перекрытии движения и запрете прогулок на набережной от улицы Исаева до Суворовской. Утром в 6.33 «угрозу устранили».

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«Последствия атаки пока неизвестны. В сети опубликовали видео горячего морского дрона, который, как утверждается, подвели при отражении атаки», — пишет медиа.

Добавляется, что Минобороны РФ заявило об «уничтожении 120 дронов за ночь». Однако Краснодарский край в списке подвергшихся атакам регионов не упоминается.

Как стало известно ранее, в ночь на 5 июля в районе российского Владивостока взорвался магистральный газопровод.

«На Дальнем Востоке страны-агрессоры в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода „Владивосток“, проходящего вдоль побережья Японского моря», — отметили источники.

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Он, в частности, обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно отдельные подразделения 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.