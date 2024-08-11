Морские дроны ВСУ атаковали газовую вышку в Черном море: военный эксперт рассказал детали

Оккупанты на газовой платформе также использовали установленное там радиоэлектронное оборудование для спуфинг-атак.

Атаку морскими дронами ВСУ газовой вышки в Черном море 10 августа подтвердил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Вышка служила для врага разведывательным пунктом.

Военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий рассказал об этом в эфире "Общественного радио".

Он пояснил, что вышка — часть целой сети разведывательных средств, то есть цепи добывающих платформ, а также так называемых кондукторов, то есть стационарных сооружений.

Фото: скриншот из видео мониторинговой группы Крымский ветер

"Там начинается газопровод местного уровня, с которого газ отбирался на полуостров. Еще есть так называемые «вышки Бойко» — мобильные передвижные платформы. После того, как уволили Змеиный, а противник покинул всю эту цепь, которая тянется от месторождения Одесское до Крыма", – сообщил он.

По словам Заблоцкого, в 2014 году оккупанты устроили в Черном море на этих вышках и платформах блок кондукторов, то есть целую сеть разведывательных средств. Они позволяли контролировать воздушное, надводное, подводное пространство и мониторили связь на 300-400 км вглубь Украины. Поэтому спецназовцы ГУР МОУ взяли для себя первое дело после увольнения Змеиного ликвидировать угрозу, демонтировав эти аппаратуры.

По словам эксперта, на побережье от границ с Грузией и на север в Норвегию, во многих местах, существуют антенные поля, имеющие специальную аппаратуру.

"Они (россияне) не имели целью повредить гражданской навигации в этих районах. Речь шла о препятствиях системам наведения ракетного оружия, использующего систему GPS. Обычно это крылатые ракеты, беспилотники, использующие устройства GPS для того, чтобы знать свои координаты и наводить высокоточную оружие", — добавил он.

Напомним, во временно оккупированном Крыму в ночь на 9 августа прозвучала серия взрывов.

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