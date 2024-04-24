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Морские пехотинцы HIMARS разнесли российскую систему "Град" на левобережье Херсонщины — Бутусов

Морские пехотинцы HIMARS разнесли российскую систему "Град" на левобережье Херсонщины — Бутусов

Удар ВСУ HIMARS по "Граду" РФ. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

После удара с РСЗО ничего не осталось.

Морские пехотинцы ударом HIMARS уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", которая размещалась на левом берегу оккупированной Херсонщины.

Видео морских пехотинцев 32-го реактивного артиллерийского полка показал главный редактор Цензор. Нет Юрий Бутусов.

"Херсонская область, временно оккупированное Левобережье. После удара HIMARS по русскому РСЗО "Град" враждебная система залпового огня с высоты съемки разведывательного дрона вроде бы осталась целой, но на самом деле и при ближайшем осмотре через нее теперь вполне можно отбрасывать вермишель", - говорится в его сообщении.

Как следует из кадров, украинские защитники разнесли вражескую систему. После удара с РСЗО ничего не осталось.

Морские пехотинцы HIMARS разнесли российскую систему "Град" на левом берегу Херсонщины

Морские пехотинцы HIMARS разнесли российскую систему "Град" на левом берегу Херсонщины

Напомним, эксперт рассказал об обострении на двух направлениях фронта в Донецкой области.

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