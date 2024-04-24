Морские пехотинцы HIMARS разнесли российскую систему "Град" на левобережье Херсонщины — Бутусов

После удара с РСЗО ничего не осталось.
Морские пехотинцы ударом HIMARS уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", которая размещалась на левом берегу оккупированной Херсонщины.
Видео морских пехотинцев 32-го реактивного артиллерийского полка показал главный редактор Цензор. Нет Юрий Бутусов.
"Херсонская область, временно оккупированное Левобережье. После удара HIMARS по русскому РСЗО "Град" враждебная система залпового огня с высоты съемки разведывательного дрона вроде бы осталась целой, но на самом деле и при ближайшем осмотре через нее теперь вполне можно отбрасывать вермишель", - говорится в его сообщении.
Как следует из кадров, украинские защитники разнесли вражескую систему. После удара с РСЗО ничего не осталось.
Напомним, эксперт рассказал об обострении на двух направлениях фронта в Донецкой области.
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