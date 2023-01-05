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Морские пехотинцы ликвидировали два десятка оккупантов и уничтожили несколько вражеских минометов: детали

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Морские пехотинцы ликвидировали два десятка оккупантов и уничтожили несколько вражеских минометов: детали

Иллюстрация / Фото: Associated Press

Окончательные потери врага уточняются.

Морские пехотинцы за сутки, 4 января уничтожили два миномета и больше 20 российских оккупантов.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. За прошедшие сутки, 4 декабря, морские пехотинцы уничтожили 2 миномета и 20 оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, как добавили военные, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам. Подтверждено уничтожение 6 российских военных. Окончательные потери врага уточняются.

Напомним, за сутки 4 января ВСУ ликвидировали 810 россиян. По состоянию на 5 января, украинские защитники уничтожили 109 720 оккупантов армии Российской Федерации.

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Дата публикации
Просмотры
651
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