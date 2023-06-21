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Морские пехотинцы мастерски уничтожили вражескую БМП ударным дроном (видео)

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Морские пехотинцы мастерски уничтожили вражескую БМП ударным дроном (видео)

Воины 501 отдельного батальона морской пехоты уничтожили вражескую БМП Фото: скриншот

Воины 501 отдельного батальона морской пехоты обещают: дальше будет!

Морская пехота Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, а именно морпехи 501 отдельного батальона, в очередной раз поразили боевую технику противника – вражескую БМП.

Об этом сообщила и обнародовала видео 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Морпехи 501 отдельного батальона морской пехоты уничтожили БМП ударным дроном.

Напомним, во время войны с Россией морские пехотинцы достойно защищают украинское государство во многих уголках страны. За это время украинские морпехи неоднократно проявляли мужество и настоящий героизм.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал о том, как воины отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского 45 дней героически сдерживали оккупантов в полном окружении.

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Дата публикации
Просмотры
719
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