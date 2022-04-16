Морские пехотинцы отправили на тот свет экипаж вражеского танка Т-72: мощное видео

ВСУ использовали для уничтожения врагов противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".
Военно-морские силы ВС Украины опубликовали яркое видео уничтожения российской техники и оккупантов. На этот раз морские пехотинцы разбили вражеский танк Т-72 вместе с экипажем.
Об этом сообщают на странице ВМС ВСУ.
"Морские пехотинцы продолжают отправлять на тот свет российского оккупанта. На этот раз "снотворное" получил танк Т-72 рф вместе с экипажем. Рецепт выписывал расчет противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" одного из отдельных батальонов морской пехоты", — подписали видео ВМ С .
Напомним, украинские десантники "разбили" российских оккупантов и уволили несколько населенных пунктов.
Читайте также:
- Оккупанты из "ЛДНР" мобилизуют детей: Денисова сообщила о погибших
- Зеленский обсудил с архитекторами и местными властями проблемы переселенцев и план восстановления городов
- Российские войска ударили ракетами по Харькову: есть жертвы и раненые