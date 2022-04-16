Морские пехотинцы отправили на тот свет экипаж вражеского танка Т-72: мощное видео

Морские пехотинцы отправили на тот свет экипаж вражеского танка Т-72: мощное видео

ВСУ использовали для уничтожения врагов противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".

Военно-морские силы ВС Украины опубликовали яркое видео уничтожения российской техники и оккупантов. На этот раз морские пехотинцы разбили вражеский танк Т-72 вместе с экипажем.

Об этом сообщают на странице ВМС ВСУ.

"Морские пехотинцы продолжают отправлять на тот свет российского оккупанта. На этот раз "снотворное" получил танк Т-72 рф вместе с экипажем. Рецепт выписывал расчет противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" одного из отдельных батальонов морской пехоты", — подписали видео ВМ С .

Напомним, украинские десантники "разбили" российских оккупантов и уволили несколько населенных пунктов.

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