Морские пехотинцы уничтожили танк оккупантов из украинской "Стугны-П" и сняли это на видео

Морские пехотинцы уничтожили танк оккупантов из украинской "Стугны-П" и сняли это на видео

Украинские защитники из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожили российский танк с помощью отечественной ПТРК "Стугна-П".

Меткий удар по технике оккупантов украинские морские пехотинцы нанесли на Николаевском направлении и это удалось зафиксировать на видео.

Соответствующий ролик опубликовало Командование морской пехоты в Сети 3 июня.

"На Николаевском направлении морпехи боевого расчета ПТРК "Стугна" 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского демилитаризовали рашистский танк", – говорится в сообщении.

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На опубликованном видео видно, что вражеский танк захватчики пытались спрятать в лесных зарослях. Однако украинские бойцы отследили технику оккупантов через панель управления "Стугной-П" и выстрелили из противотанкового ракетного комплекса, нанеся прицельный удар.

⚡️На Николаевском направлении морпехи боевого расчета ПТРК "Стугна" 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского демилитаризовали рашистский танк! Слава Морской пехоте! #еТанчик #36ОБрМП #Боритесь_Поборете #ВерниВсегда #SemperFidelis #RussianMarines #Морская_пехота_Украины Опубликовано Командование морской пехоты Пятница, 3 июня 2022 г.

Напомним, в течение 2 июня на востоке ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов, нанеся им потери в живой силе и технике.