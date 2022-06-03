Морские пехотинцы уничтожили танк оккупантов из украинской "Стугны-П" и сняли это на видео

Украинские защитники из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожили российский танк с помощью отечественной ПТРК "Стугна-П".
Меткий удар по технике оккупантов украинские морские пехотинцы нанесли на Николаевском направлении и это удалось зафиксировать на видео.
Соответствующий ролик опубликовало Командование морской пехоты в Сети 3 июня.
"На Николаевском направлении морпехи боевого расчета ПТРК "Стугна" 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского демилитаризовали рашистский танк", – говорится в сообщении.
На опубликованном видео видно, что вражеский танк захватчики пытались спрятать в лесных зарослях. Однако украинские бойцы отследили технику оккупантов через панель управления "Стугной-П" и выстрелили из противотанкового ракетного комплекса, нанеся прицельный удар.
⚡️На Николаевском направлении морпехи боевого расчета ПТРК "Стугна" 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского демилитаризовали рашистский танк! Слава Морской пехоте! #еТанчик #36ОБрМП #Боритесь_Поборете #ВерниВсегда #SemperFidelis #RussianMarines #Морская_пехота_УкраиныОпубликовано Командование морской пехоты Пятница, 3 июня 2022 г.
Напомним, в течение 2 июня на востоке ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов, нанеся им потери в живой силе и технике.