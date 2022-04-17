Морские пехотинцы в Запорожье уничтожают технику ФСБшников и получают в боях стратегические трофеи

Украинские артиллеристы превратили вражеские танки в металолом.

Под огнем вражеской артиллерии уничтожают российские танки и захватывают интересные трофеи, так что на передовой, что теперь проходит югом Запорожской области, украинские морские пехотинцы заполучили вражеского разведчика-корректировщика. Группа наших воинов выдвинулась проверить, насколько хорошо отработали по российским броненосцам артиллеристы, а вернулись из задания с самолетом за плечами.

Об этом говорится в ТСН.

Воспитанников школы-интерната на юге Запорожской области успели эвакуировать, за считанные часы до расстрела городка из "Градов". В школе теперь повреждены три стены.

Прямо среди поля, во дворах частных подворий, в асфальте — случается, что по паре снарядов — чуть ли не в одном воронке. «По шесть, по восемь, по девять штук бросают», – рассказывают военные.

Железные трубы здесь разбросаны по всему городку. «Сегодняшняя ночь была совсем не спокойная. С 10 до 12 работала артиллерия и танки, а также, с четвертой до седьмой», — говорит морской пехотинец 501 ОБМП «Сопка».

Но люди в этом аду научились выживать, различают уже по звуку. Сложно, признаются наши военные, прятаться от вражеских танков, которые появляются обычно врасплох, стреляют быстро, бьют прямой наводкой просто по всему, что видят.

Но наши морские пехотинцы пару русских панцерников на этом направлении таки вычислили. И уже украинские артиллеристы превратили их в металолом. Когда на зачистку пошла разведгруппа морпехов, получили еще и редкий трофей — российский беспилотник-корректировщик вражеского артиллерийского огня, "Орлан 10". «Группа выдвинулась проверить информацию и обнаружила операторов данного аппарата. Во время отступления группа Российской Федерации потеряла двух военнослужащих, то есть раненых. И бросили беспилотник», — добавляют морпехи.

В Запорожской области украинские морские пехотинцы охотились вражеского разведчика-корректировщика

Одним беспилотником, список трофеев не ограничился, есть и рации, а также радиопередатчик из танка, или БМП. Внимательно рассмотрев радиопередатчик, наши морские пехотинцы поняли еще и, кого именно кремлевский маньяк отправил убивать украинцев, на юг Запорожской области – ФСБ РФ.

Какие именно задачи здесь могут выполнять россияне из Лубянки, наши воины, признаются, не слишком озабочены. Говорят, горит российская техника, хоть обычной пехоты, хоть ФСБовцев – горит все равно ярко. Вдохновение уничтожать врага, уверяют морпехи, у них у каждого хватит на троих.

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