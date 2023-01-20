Морские пехотинцы за неделю уничтожили более 300 оккупантов и десятки единиц вражеской военной техники.

Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"На прошлой неделе нашим военным удалось уничтожить: 306 кафиров, 16 боевых бронированных машин, 7 танков, 5 артиллерийских систем, 2 единицы специальной техники, 5 единиц автомобильной техники, 4 беспилотных летательных аппарата, 1 миномет и 1 хранилище с боеприпасами", сообщении.

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Отмечается, что Военно-морские силы ВС Украины вместе с побратимами в составе группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса. На прошлой неделе в рамках Черноморской зерновой инициативы 29 судов покинули украинские порты, на борту которых было более миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Кроме того, в пресс-центре сообщают, что по состоянию на 10:00 20 января в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, из них 6 – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 40 ракет.

В Азовском море – два вражеских корабля, в Средиземном – десять, из них пять носителей ”Калибров”, общий залп которых составляет 72 ракеты.

Напомним, за сутки восемь областей Украины были под огнем РФ, погибли и ранены.

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