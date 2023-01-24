Морские пехотинцы за сутки уничтожили более 20 оккупантов и БМП

Окончательные потери врага уточняются.
Морские пехотинцы за сутки уничтожили бронированную машину пехоты и 21 оккупанта.
Об этом сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"За минувшие сутки морские пехотинцы уничтожили БМП и 18 оккупантов", — говорится в сообщении.
Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины нанесли огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожены трое российских военных.
Окончательные потери врага уточняются.
Напомним, россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области: ранены четыре человека.
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