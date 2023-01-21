Морские пехотинцы за сутки уничтожили две вражеские пушки и 11 оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ.

"За минувшие сутки, 20 января, морские пехотинцы уничтожили 11 оккупантов", — говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожена прицепная пушка "Гиацинт-Б" и пушка-гаубица "Д-20".

Окончательные потери врага уточняются.

Напомним, в Генштабе сообщили, что российские кафиры наступают на трех направлениях и наращивают интенсивность применения авиации.

Трагедия в Броварах; удар России по Днепру; постоянные потери – Олег Чабан, Александр Мартыненко

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