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Морские пехотинцы за сутки уничтожили две вражеские пушки и 11 оккупантов

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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157
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Морские пехотинцы за сутки уничтожили две вражеские пушки и 11 оккупантов

Окончательные потери врага уточняются.

Морские пехотинцы за сутки уничтожили две вражеские пушки и 11 оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ.

"За минувшие сутки, 20 января, морские пехотинцы уничтожили 11 оккупантов", — говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожена прицепная пушка "Гиацинт-Б" и пушка-гаубица "Д-20".

Окончательные потери врага уточняются.

Напомним, в Генштабе сообщили, что российские кафиры наступают на трех направлениях и наращивают интенсивность применения авиации.

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Дата публикации
Просмотры
157
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