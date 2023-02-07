Морские пехотинцы за сутки уничтожили танк, беспилотник и 33 оккупантов

Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ продолжают выполнять боевые задания и уничтожают представителей армии страны-агрессора на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Так, за прошедшие сутки, 6 февраля, морские пехотинцы уничтожили танк, три БМП, МТЛБ, БПЛА и 28 оккупантов.

Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожено пять российских военных. Окончательные потери врага уточняются.

Напомним, в течение суток украинские пограничники сбили вражеский штурмовик над Бахмутом, а на юге – уничтожили оккупантов и вражескую технику из беспилотника.

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