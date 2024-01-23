Морской бомбомет на базе танков: россияне придумали нового "франкенштейна" для фронта (видео)

Российские морпехи начали монтировать излишки противолодочных ракетных установок РБУ-6000, которыми, как правило, вооружают военно-морские корабли, на бортовые грузовики, бронированные тягачи МТ-ЛБ ("мотолиги") и даже базу танков Т-80.

Об этом пишет Defense Express.

"Если сравнивать с другим подобным "гибридом" – МТ-ЛБ с РБУ-6000, то "франкенштейн" на базе Т-80 может выглядеть более рациональным решением. Хотя бы потому, что шасси танка имеет значительно лучшую грузоподъемность по сравнению с "мотолигой", для размещения бомбомета массой 3,5 тонн", – говорится в статье.

Оккупанты создали еще одного кустарного "франкенштейна"

По мнению издания, россияне могли взять поврежденные Т-80 с ремонтных баз, где башни могли не подлежать восстановлению и придумать таких "франкенштейнов".

Скорее всего, бомбометы РБУ-6000 заряжаются вручную, а точность стрельбы – тоже на очень низком уровне.

Морской бомбомет РБУ-6000 / Фото: Википедия

В издании напоминают, что о появлении россиян МТ-ЛБ с установкой РБУ-6000 впервые стало известно в сентябре 2023 года. В мае 2023 года стало известно о появлении у российских оккупантов минимум одного Т-54/55, где вместо штатного вооружения стояла зенитная пушка С-60 1950 года.

Ранее в CNN писали, что в ВСУ заканчиваются боеприпасы на фронте.

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