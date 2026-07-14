"Морской бой" в Азовском море: ВСУ поразили более сотни российских судов

ВСУ поразили 116 российских судов за 9 дней / © скриншот с видео

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Силы обороны продолжают «играть в морской бой» и уничтожать российские танкеры теневого флота. В ночь на 14 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили еще 11 вражеских объектов в акватории Азовского моря. Всего за последние девять суток в рамках спецоперации под кодовым названием «МоЛоЧКа» бойцы обезвредили 116 судов РФ.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди.

ВСУ за 9 дней обезвредили 116 российских судов

Среди последних целей поражены 5 танкеров, 5 сухогрузов и 1 буксир.

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Несмотря на то, что пораженные суда не всегда тонут сразу, операторы дронов превращают их в дрейфующих по морю «призраков» и лишают их возможности выполнять логистические задачи.

«Теневой флот анорексирует, но должен исчезнуть, как вид», — пишет Мадьяр.

Ключевая цель операции — парализовать так называемый «фидерный флот» РФ, состоящий из малых и средних 140-метровых плоскодонных танкеров дедвейтом около 7000 тонн. Они играют роль «курьеров» и являются критическим звеном российского теневого флота.

Из-за мелководья и особенностей осадки крупные океанские танкеры не могут заходить непосредственно в порты или терминалы нефтеперевалки в Азовском море.

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Поэтому россиянам приходится транспортировать нефть с баз Волго-Донским каналом этими судами. После этого на рейде в Черном море они совершают перегрузку борта в борт. Для полного заполнения одного крупного танкера требуется от 12 до 15 таких курсов малых плавсредств.

Систематическое выжигание танкеров-курьеров и буксиров украинскими пилотами дронов приводит к невозможности вывоза российской нефти из портов и перевальных баз, а также к дефициту топлива в Крыму, поскольку Силы обороны ударами перекрывают ключевой канал поставки дефицитного бензина на полуостров.

Поэтому военное командование РФ вынуждено переводить логистику топлива на железнодорожные и автомобильные цистерны. Однако автодороги и железнодорожные пути также находятся под постоянным огневым контролем украинских беспилотников.

«Давайте работать, Джентльмены! Мы устоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим», — добавил Мадьяр.

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В Ставропольском крае вспыхнул масштабный пожар

Напомним, в ночь на 13 июля беспилотники атаковали объект в Ставропольском крае России. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, в результате удара вспыхнул пожар на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.

На месте происшествия работают экстренные службы и пожарные расчеты.

В то же время, OSINT-сообщества и очевидцы в социальных сетях сообщают, что целью мог стать объект в Михайловске, где загорелись резервуары с топливом. Официального подтверждения по поводу поражения именно нефтебазы пока нет.

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