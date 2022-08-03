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Угрожает ли Одесской области морской десант России - военный эксперт объяснил

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Угрожает ли Одесской области морской десант России - военный эксперт объяснил

Фото: Крым.Реалии

Российский морской десант пока можно снять с повестки дня, поскольку Украина на 30% снизила возможности военных кораблей РФ.

Морской десант России пока не представляет угрозы для Одесщины, поскольку его мощности снизили украинские военные.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“Морской десант РФ сейчас можно снять с повестки дня. Мы на 30% снизили возможности десантных кораблей. Российская эскадра боится входить в зону поражения комплекса Гарпун", — отметил Олег Жданов.

Он также добавил, что зайти россияне не смогут и через "зеленый зерновой коридор", поскольку он охраняется двумя турецкими эсминцами и подводной лодкой.

Напомним, что армия России пыталась наступать на Авдеевском направлении, получила по зубам от ВСУ и отошла.

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