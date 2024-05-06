Морской дрон ГУР уничтожил скоростной катер врага в Крыму (видео)

С помощью этих дронов раньше было уничтожено пять российских кораблей и еще один поврежден.

Морской дрон ГУР Минобороны Украины поразил и уничтожил российский скоростной катер в бухте Узкая в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба военной разведки.

В заявлении указано, что в результате операции подразделения ГУР МО Украины Group 13 ударным морским дроном Magura V5 в бухте Узкая уничтожен скоростной катер российских захватчиков.

В ГУР указали, что успешная миссия в Крыму стала возможной при содействии платформы United24.

"Поскольку страх перед украинскими атаками заставляет оккупантов прятать большие корабли черноморского флота подальше от полуострова, боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам россиян, незаконно находящихся в украинских территориальных водах Крыма", — объяснили в военной разведке.

Там напомнили, что с помощью дронов Magura V5 уже были уничтожены российские корабли "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергий Котов", "Акула" и "Серна", а также повреждено судно "Иван Хурс".

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К слову, в мае Россия усилит Черноморский флот двумя кораблями. Речь идет о малом ракетном корабле проекта 22800 "Каракурт" и о патрульном корабле проекта 22160 проекта "Василий Быков".

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