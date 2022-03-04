Моряк, утопивший в Испании яхту российского олигарха, вернулся в Украину и отправляется на фронт

Мужчина отметил, что его будут вызывать в суд только в том случае, если владелец суда подаст иск о возмещении.
Украинец Тарас Остапчук, утопивший в первые дни войны яхту российского олигарха Александра Михеева, вернулся в Украину, чтобы продолжить борьбу с российскими войсками.
Мужчина рассказал в эксклюзивном интервью ТСН о своих мотивах.
Мужчина уверяет, что как только увидел попадание ракеты в жилой дом в Киеве, решил, что нужно немедленно прекращать агрессию. «Надо отомстить и прямо в этот момент», — говорит Тарас.
Он говорит, что знает, что владелец того судна, на котором он работал, непосредственно причастен к изготовлению российских вертолетов и не только, поэтому решение пришло немедленно.
Мужчина рассказывает, что под арестом провел сутки, а в суде объяснил свои действия местью и испанский суд его отпустил. Но Тарас добавляет, что в суд ему, возможно, придется вернуться. «Если владелец судна подаст иск на возмещение, я буду вынужден приехать на рассмотрение этого дела», – говорит мужчина.
Тарас рассказывает, что как только он вышел из зала суда, то пришлось дать несколько десятков интервью разным изданиям. И мужчина радуется, что разные европейские страны продолжают арестовывать яхты разных российских олигархов.
Напомним, что моряк утопил судно руководителя "Ростеха", компании, которая и производит оружие для армии захватчиков. Известен близкими связями с Путиным.