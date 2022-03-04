Моряк, утопивший в Испании яхту российского олигарха, вернулся в Украину и отправляется на фронт

Мужчина отметил, что его будут вызывать в суд только в том случае, если владелец суда подаст иск о возмещении.

Украинец Тарас Остапчук, утопивший в первые дни войны яхту российского олигарха Александра Михеева, вернулся в Украину, чтобы продолжить борьбу с российскими войсками.

Мужчина рассказал в эксклюзивном интервью ТСН о своих мотивах.

Мужчина уверяет, что как только увидел попадание ракеты в жилой дом в Киеве, решил, что нужно немедленно прекращать агрессию. «Надо отомстить и прямо в этот момент», — говорит Тарас.

Он говорит, что знает, что владелец того судна, на котором он работал, непосредственно причастен к изготовлению российских вертолетов и не только, поэтому решение пришло немедленно.

Мужчина рассказывает, что под арестом провел сутки, а в суде объяснил свои действия местью и испанский суд его отпустил. Но Тарас добавляет, что в суд ему, возможно, придется вернуться. «Если владелец судна подаст иск на возмещение, я буду вынужден приехать на рассмотрение этого дела», – говорит мужчина.

Тарас Остапчук утопил яхту российского олигарха, чтобы отомстить за нападение на украинцев

Тарас рассказывает, что как только он вышел из зала суда, то пришлось дать несколько десятков интервью разным изданиям. И мужчина радуется, что разные европейские страны продолжают арестовывать яхты разных российских олигархов.

Напомним, что моряк утопил судно руководителя "Ростеха", компании, которая и производит оружие для армии захватчиков. Известен близкими связями с Путиным.