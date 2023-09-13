Мощная атака дронов на Одесскую область: в ВСУ рассказали о целях врага

Ночью на среду, 13 сентября, Россия осуществила мощную атаку дронов по югу Украины. В Одесской области главным приоритетом российской атаки была портовая инфраструктура Подунавья.

Об этом "24 каналу" рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, Силы обороны сумели сбить 84% целей, запущенных врагом. Впрочем, "прилетов" не удалось избежать. В частности, и из-за возгораний от обломков сбитых российско-иранских БПЛА.

"На этот раз Силам обороны удалось уничтожить 32 российских "Шахеда" из 38 запущенных. Враг не жалел баражирующих снарядов, выпуская их несколькими волнами", — говорит Гуменюк.

Атака российской армии на область длилась более четырех часов, в течение которых украинские военные пытались уничтожить все, что летело в сторону Украины.

"В результате вражеской атаки были повреждены многие грузовые автомобили, которые стояли у портов в ожидаемые загрузки. 7 водителей получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы", — отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Атака на Одесскую область

После полуночи в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога. В частности, в Одесской области она продолжалась с 00:27 до 05:01. Воздушные силы ВСУ предупредили, что южным районам области угрожают двигавшиеся с Черного моря вражеские ударные беспилотники.

Утром областные власти сообщили, что Россия несколько часов атаковала Одесщину дронами. Произошло попадание по гражданской инфраструктуре Подунавья. Силам ПВО удалось сбить 32 БпЛА типа "Shahed-131/136".

Известно, что из-за атаки дронов пострадали семь человек : шесть человек в Рени и один — в Измаиле. Двое пострадавших с Рени находятся в тяжелом состоянии.

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