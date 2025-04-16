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Мощная атака на Херсон: есть жертва и раненые, разрушена ледовая арена (фото)
В результате атаки на Херсон пять человек получили ранения, повреждены 18 многоквартирных и частных домов.
Российские войска утром 16 апреля атаковали Херсон: нанесли авиаудар и обстреляли из артиллерии микрорайон Таврический. Погиб мужчина, есть раненые и много разрушений.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Около 06:30 российские оккупанты нанесли авиаудар по спортивному комплексу в Центральном районе Херсона. Четыре управляемых бомбы попали в здание ледовой арены. Заведение разрушено. На месте вспыхнул пожар.
Когда чрезвычайники тушили пожар на месте атаки, враг устроил артиллерийский обстрел. Из-за этого обломками повредило два служебных автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
В полиции отметили, что массированный артобстрел Таврического продолжался почти пол часа.
«К сожалению, есть пострадавшие мирные жители. От полученных травм погиб 55-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили три женщины в возрасте 20, 56 и 70 лет и двое мужчин 61 и 70 лет», — говорится в заявлении правоохранителей.
На месте обстрелов работают следственно-оперативные группы и специалисты-криминалисты. Продолжаются следственные действия для надлежащего документирования военного преступления со стороны России.
Напомним, после попадания УАБов в Центральном районе Херсона глава ГВА Роман Мрочко попал под артобстрел прямо во время съемки видеообращения.