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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
4177
Время на прочтение
1 мин

Ракетная атака РФ на Киев и вероятный компромат Путина на Трампа: главные новости ночи 22 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Южный мост

Южный мост / © Киевская городская прокуратура

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 октября 2026 года:

  • Путин может иметь компромат на Трампа: Клинтон сделала громкое заявление о президенте США Читать далее –>

  • В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики: ракеты летели с севера Читать далее –>

  • Баллистическая атака на Киев: в Печерском районе повреждено медицинское учреждение Читать далее –>

  • В Киеве после российской атаки вспыхнул пожар: горит здание ресторана Читать далее –>

  • В Киеве ограничили движение по Южному мосту после российской атаки: что нужно знать водителям Читать далее –>

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