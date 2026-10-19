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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1560
Время на прочтение
1 мин

Мощная атака РФ на украинские города и новые заявления Зеленского: главные новости ночи 19 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 октября 2026 года:

  • Зеленский обвинил Трампа в давлении на Украину для капитуляции перед Россией Читать далее –>

  • Зеленский анонсировал возможную встречу с представителями Трампа: назвал конкретные дни Читать далее –>

  • В Киеве обломки попали в 25-этажное здание: Кличко сообщил о новых последствиях атаки Читать далее –>

  • В Киеве после атаки РФ закрыли две станции метро: как будут курсировать поезда Читать далее –>

  • Россияне атаковали Ровенскую область: есть попадания в гражданские объекты и ранены Читать дальше –>

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