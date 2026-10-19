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Мощная атака РФ на украинские города и новые заявления Зеленского: главные новости ночи 19 октября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 октября 2026 года:
Зеленский обвинил Трампа в давлении на Украину для капитуляции перед Россией Читать далее –>
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