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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1957
Время на прочтение
1 мин

Мощная атака РФ на Украину и заявления Трампа: главные новости ночи 24 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная атака

Воздушная атака / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 апреля 2025 года:

  1. В Харькове в результате атаки РФ пострадали два человека Читать далее –>

  2. США хотят успеть заключить мирное соглашение между РФ и Украиной в 100 дней Трампа в должности Читать далее –>

  3. Последствия атаки РФ на Киев: есть погибшие и более 50 получили ранения Читать далее –>

  4. Трамп избегает ответа по Крыму: хочет мира между РФ и Украиной при любых условиях Читать далее –>

  5. В результате атаки РФ больше всего пострадал Святошинский район Киева: десятки пострадавших Читать далее –>

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