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Мощная атака РФ на Украину и заявления Трампа: главные новости ночи 24 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 апреля 2025 года:
В Харькове в результате атаки РФ пострадали два человека Читать далее –>
США хотят успеть заключить мирное соглашение между РФ и Украиной в 100 дней Трампа в должности Читать далее –>
Последствия атаки РФ на Киев: есть погибшие и более 50 получили ранения Читать далее –>
Трамп избегает ответа по Крыму: хочет мира между РФ и Украиной при любых условиях Читать далее –>
В результате атаки РФ больше всего пострадал Святошинский район Киева: десятки пострадавших Читать далее –>