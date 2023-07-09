Мощная "бавовна" на Луганщине в тылу россиян: в ISW рассказали детали удара

Украинские военные, вероятно, продолжают наносить удары по российским захватчикам, сконцентрировавшимся в глубине временно оккупированной Луганской области. Так, возле города Сорокино раздался взрыв и пожар.

Об этом пишут аналитики американский Институт изучения войны (ISW).

По их данным, Вооруженные силы Украины нанесли удар по складу вражеских боеприпасов, используя ракеты Storm Shadow, предоставленные западными партнерами.

"Украинские войска, вероятно, продолжают наносить удары по районам концентрации россиян в глубине оккупированной Луганской области. На кадрах, опубликованных местными источниками 7 июля, видны пожары и последствия взрыва вблизи Сорокиного, примерно в 35 км юго-восточнее Луганска и в 130 км от текущей линии фронта", — говорится в отчете.

Напомним, во временно оккупированном Суходольске Луганской области, почти на границе с РФ, 8 июля произошла "бавовна". Взрывы также слышали в Молодогвардейске.

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