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Мощная "бавовна" возле оккупированного Мариуполя: в ВСУ рассказали, что удалось уничтожить

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Мощная "бавовна" возле оккупированного Мариуполя: в ВСУ рассказали, что удалось уничтожить

"Хлопок" под Мариуполем / Фото: СтратКом ВСУ

Последствия обстрелов устанавливаются.

Украинские защитники 14 августа поразили командный пункт российских оккупантов, который располагался в санатории под Мариуполем.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По данным ВСУ, украинские защитники ударили по командному пункту оккупационных войск, который размещался в санатории в селе Юрьевка, возле захваченного Мариуполя.

"Сегодня, около 11:00 Силы обороны Украины нанесли поражение по командному пункту войск России, который разместился в санатории "Волна" в селе Юрьевка вблизи временно оккупированного Мариуполя", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о взрывах на базе оккупантов под захваченным Мариуполем.

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Дата публикации
Просмотры
2369
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