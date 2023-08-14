Мощная "бавовна" возле оккупированного Мариуполя: в ВСУ рассказали, что удалось уничтожить

Украинские защитники 14 августа поразили командный пункт российских оккупантов, который располагался в санатории под Мариуполем.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По данным ВСУ, украинские защитники ударили по командному пункту оккупационных войск, который размещался в санатории в селе Юрьевка, возле захваченного Мариуполя.

"Сегодня, около 11:00 Силы обороны Украины нанесли поражение по командному пункту войск России, который разместился в санатории "Волна" в селе Юрьевка вблизи временно оккупированного Мариуполя", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о взрывах на базе оккупантов под захваченным Мариуполем.

Читайте также: