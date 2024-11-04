Если это село и близлежащие населенные пункты падут, враг может пойти на север и оцепить украинский гарнизон в Курахово.

Российские войска пытаются выбить украинских десантников в селе Ильинки Донецкой области и теряют потрясающее количество военной техники.

Об этом сообщает Forbes.

Продвигаясь к северу от руин Угледара, мощная российская 20-я мотострелковая дивизия численностью, возможно, в 10 тыс. солдат бьет по украинской 79-й десантно-штурмовой бригаде численностью 2 тыс. бойцов, рассчитывая на свою преобладающую численность для уничтожения истощенных десантников.

Цель врага – выбить украинскую бригаду из Ильинки в 20 милях к западу от Донецка. Если это село и близлежащие населенные пункты падут, оккупанты могут пойти на север и окружить гарнизон Сил обороны Украины в Курахово. А это ключевая позиция для украинской обороны на юге Донецкой области.

"Ситуация близка к критической", – заявил украинский оператор беспилотника Кригсфоршер.

Отмечается, что 79-я десантно-штурмовая бригада "находится под массированным вражеским натиском", который начался около двух недель назад.

Украинские десантники и вспомогательные подразделения дронов подбили потенциально десятки российских машин – прежде всего заводских БМП-3. А когда современные российские БМП-3 начали заканчиваться, появились более старые БМП-2 и МТ-ЛБ.

Сообщается, что "автомобильная резня" на дороге в направлении Ильинки помогла увеличить потери армии РФ до рекордного уровня. Аналитик Эндрю Перпетуа подсчитал, что 2 ноября были уничтожены, повреждены и брошены потрясающие 206 российских машин. В то же время, аналитик насчитал лишь 49 украинских потерь.

Но Кремль нашел выигрышную стратегию в выигрышное время и явно готов обменять технику и войска на территорию. Стратегия проста, но эффективна, заявил украинский журналист, экс-военный Станислав Асеев.

"Россияне продолжают успешно использовать тактику "мешка", обходя наши позиции с трех сторон и оставляя узкое "горло" для отступления. В результате даже в боеспособных частях часто начинается паника оцепления, что приводит к отводу войск", — сообщил Асеев.

Военным усилиям Украины не помогает то, что ее силы растянуты на востоке в попытках сохранить контроль над своим выступлением на 270 миль в Курской области. Это выступление находится под растущим давлением со стороны российских войск и тысяч бойцов из северокорейского подкрепления.

По мнению Кригсфоршера, несколько десятков украинских батальонов в Курске, в состав которых входят одни из лучших военных и техники, были бы более полезны на Донетчине.

"Пока мы так много теряем на Донецком направлении, я спрашиваю себя: что я делаю на Курском направлении? С первого дня работы я был категорически против этого. Мое мнение не изменилось", – заявил оператор БпЛА.

Автор статьи отметил, что Министерство обороны Украины пытается сформировать новые бригады, чтобы усилить разрушенную линию фронта. Но лучшие из этих бригад еще учатся. Кроме того, не хватает современной техники, чтобы их оборудовать.

Напомним, по данным Института изучения войны, в течение 2-3 ноября армия РФ продвинулась вблизи Северска, Покровска, Курахово и Угледара в Донецкой области.

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