Мощная работа: сколько вражеских ракет и дронов было сбито Силами ПВО за неделю

Враг постоянно атакует украинскую территорию, терроризируя мирных жителей.
В течение недели Силами ПВО было сбито 1023 средства воздушного нападения противника. Речь идет, в частности, о ракетах и БПЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
- 6 крылатых ракет Х-101;
- 665 ударных БпЛА типа Shahed;
- 179 разведывательных БпЛА;
- 173 БпЛА других типов.
За неделю тактическая авиация Воздушных Сил совершила более 120 самолетовылетов, в том числе:
- 65 – на истребительное авиационное прикрытие;
- 39 – на огневое поражение и авиационная поддержка войск;
Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по враждебным позициям бомбами и ракетами разных типов. Впечатлены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.
За неделю подразделениями БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил совершено 492 боевых вылета:
- 328 разведывательных вылетов БПЛА;
- 83 поражений FPV-дронами;
- 81 сбросов и удары FPV.
В результате чего ликвидировано:
- до 50 человек живой силы;
- специальную технику;
- укрытие и позиции противника
Напомним, в ночь на 1 марта враг атаковал 154 ударными дронами "Шахед" и беспилотниками-имитаторами.
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