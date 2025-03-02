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Мощная работа: сколько вражеских ракет и дронов было сбито Силами ПВО за неделю

Мощная работа: сколько вражеских ракет и дронов было сбито Силами ПВО за неделю

Работа ПВО по враждебным целям / Фото: ТСН.ua

Враг постоянно атакует украинскую территорию, терроризируя мирных жителей.

В течение недели Силами ПВО было сбито 1023 средства воздушного нападения противника. Речь идет, в частности, о ракетах и БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

  • 6 крылатых ракет Х-101;
  • 665 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 179 разведывательных БпЛА;
  • 173 БпЛА других типов.

За неделю тактическая авиация Воздушных Сил совершила более 120 самолетовылетов, в том числе:

  • 65 – на истребительное авиационное прикрытие;
  • 39 – на огневое поражение и авиационная поддержка войск;

Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по враждебным позициям бомбами и ракетами разных типов. Впечатлены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.

За неделю подразделениями БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил совершено 492 боевых вылета:

  • 328 разведывательных вылетов БПЛА;
  • 83 поражений FPV-дронами;
  • 81 сбросов и удары FPV.

В результате чего ликвидировано:

  • до 50 человек живой силы;
  • специальную технику;
  • укрытие и позиции противника

Напомним, в ночь на 1 марта враг атаковал 154 ударными дронами "Шахед" и беспилотниками-имитаторами.

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