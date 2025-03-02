Мощная работа: сколько вражеских ракет и дронов было сбито Силами ПВО за неделю

В течение недели Силами ПВО было сбито 1023 средства воздушного нападения противника. Речь идет, в частности, о ракетах и БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

6 крылатых ракет Х-101;

665 ударных БпЛА типа Shahed;

179 разведывательных БпЛА;

173 БпЛА других типов.

За неделю тактическая авиация Воздушных Сил совершила более 120 самолетовылетов, в том числе:

65 – на истребительное авиационное прикрытие;

39 – на огневое поражение и авиационная поддержка войск;

Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по враждебным позициям бомбами и ракетами разных типов. Впечатлены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.

За неделю подразделениями БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил совершено 492 боевых вылета:

328 разведывательных вылетов БПЛА;

83 поражений FPV-дронами;

81 сбросов и удары FPV.

В результате чего ликвидировано:

до 50 человек живой силы;

специальную технику;

укрытие и позиции противника

Напомним, в ночь на 1 марта враг атаковал 154 ударными дронами "Шахед" и беспилотниками-имитаторами.

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