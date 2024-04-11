Мощная ракетная и дроновая атака по Украине: Зеленский рассказал, по каким областям была РФ

Во время массированной атаки 11 апреля Россия выпустила по Украине более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

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"Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть. Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", — отметил он.

Зеленский обратился к союзникам и призвал предоставить Украине критически важные системы ПВО и другую оборонную поддержку, а не "закрывать глаза и вести долгие дискуссии".

"Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критична потребность Украины в ПВО. Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет разрешено и дальше это делать, если российские ракеты и "шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор", — предупредил он.

Напомним, по данным Сил обороны, в ночь и утром 11 апреля оккупанты выпустили по югу Украины более двух десятков дронов.

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