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Мощная воздушная атака на Киев: еще в одном районе столицы раздались взрывы

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
4228
Время на прочтение
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Мощная воздушная атака на Киев: еще в одном районе столицы раздались взрывы

Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе столицы 29 мая

В Киеве работает ПВО.

В понедельник, 29 мая, Россия вторично за сутки атаковала Киев. Взрывы раздались в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий.

По его информации, в Киеве работают противовоздушная оборона.

"Взрывы в Деснянском районе. Работало ПВО", – коротко написал он.

Пока больше информации о ситуации в этом районе Киева нет.

Атака России на Киев

Напомним, после 11:00 в Киеве и в некоторых областях объявили воздушную тревогу. Сразу после этого в столице прогремела серия мощных взрывов.

Мэр города сообщил о работе ПВО и падении обломков в разных районах столицы. В частности, вражеские обломки обнаружили в Оболонском, Подольском, Деснянском и Днепровском.

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Дата публикации
Просмотры
4228
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