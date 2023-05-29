Мощная воздушная атака на Киев: еще в одном районе столицы раздались взрывы

В Киеве работает ПВО.
В понедельник, 29 мая, Россия вторично за сутки атаковала Киев. Взрывы раздались в Деснянском районе столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий.
По его информации, в Киеве работают противовоздушная оборона.
"Взрывы в Деснянском районе. Работало ПВО", – коротко написал он.
Пока больше информации о ситуации в этом районе Киева нет.
Атака России на Киев
Напомним, после 11:00 в Киеве и в некоторых областях объявили воздушную тревогу. Сразу после этого в столице прогремела серия мощных взрывов.
Мэр города сообщил о работе ПВО и падении обломков в разных районах столицы. В частности, вражеские обломки обнаружили в Оболонском, Подольском, Деснянском и Днепровском.
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