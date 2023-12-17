Мощно: Зеленский поименно поблагодарил воинов, помогающих спасать жизнь после российских ударов

По словам президента, мир помогает, когда видит, что государство и сами люди делают все, чтобы защититься, видя, что страна действительно имеет перспективу защититься.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил бойцов Национальной гвардии, которые вместе со всеми помогают спасать жизнь после российских ударов и предоставляют Украине больше безопасности.

Об этом шла речь в вечернем обращении Зеленского 17 декабря.

"Третья бригада оперативного назначения Нацгвардии — солдат Максим Осипов и младший сержант Владислав Мороз. Благодарю вас, ребята, за вашу результативность", — выразил благодарность президент.

Также он отметил отвагу четырнадцатой бригады оперативного назначения, а именно младшего сержанта Сергея Тихенко и капитана Григория Токаря.

"Пятнадцатый Славянский полк Нацгвардии – младший лейтенант Александр Роговский и лейтенант Богдан Шулика. Молодцы, воины", – добавил он.

Отдельную благодарность президент выразил ГУР, СБУ, Воздушным силам и Службе внешней разведки.

"Тот случай, когда без деталей, но одно слово – мощно", – добавил Зеленский.

Напомним, губернатор Белгородской области в РФ Вячеслав Гладков 17 декабря пожаловался, что ВСУ якобы обстреляли село Теребрено.

В ГУР отреагировали на информацию об атаке. Противники путинского режима совершили атаку на Белгородщине. Очевидно, речь идет о российских добровольцах, воюющих на стороне Украины.

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