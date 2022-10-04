Мощность Путина "сдувается", а его армия позорно терпит неудачи в Украине: чего ждать от России дальше

Российская армия позорно терпит неудачи на поле боя в Украине, а их диктатор Владимир Путин теряет дипломатическое могущество даже среди союзников. Политолог Владимир Фесенко считает, что проблема Путина и потенциальная угроза всему миру – "чем сильнее он поднимает ставки, тем меньше у него вариантов дальнейших действий".

Чего ждать от России дальше – высказался политолог Владимир Фесенко.

"В ближайшие месяцы Россия будет пытаться решить свои военно-политические проблемы в Украине путем массовой мобилизации россиян, увеличивая численность своей армии в Украине. Вопреки указаниям собственного военного классика Суворова — "воевать не числом, а умением", Россия будет пытаться раздавить Украину с преимуществом у своих войсках. Но пока все плохо. Как и ожидалось, нынешняя российская военная система не была готова к массовой мобилизации. Тем не менее, эта мобилизационная машина работает и она заработает в ближайшие месяцы, хотя и с очень низкой эффективностью", — отметил он.

Кроме этого, по мнению Фесенко, вероятно, Путину, наконец, удастся втянуть Лукашенко в прямой военный конфликт, чтобы открыть второй фронт.

"Но Украина к этому готова. Просто на днях у белорусской границы наглядно проходят военные учения ВСУ вместе с пограничниками и Нацгвардией", — уверен политолог.

Также, добавляет Фесенко, Путин в дальнейшем будет использовать газовый шантаж против ЕС, чтобы таким образом давить европейцев.

"Кремль также хочет заморозить Европу в ближайшую зиму. Но европейцы активно готовятся к зимнему сезону и уже почти заполнили свои подземные газохранилища, приняли необходимые меры для замены российского газа. Поэтому Путин вряд ли ожидает успеха на европейском направлении. Но Путлер попытается в ближайшие месяцы добавить и Украину, и Запад в надежде заставить Украину прекратить военные действия к "перемирию" на собственных условиях и сохранить под контролем хотя бы часть оккупированных украинских земель", — подчеркнул он.

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Если Путин до весны 2023 года не достигнет своих целей в Украине, он попытается поднять угрозу ядерного удара еще выше, чтобы испугать Запад и заставить украинцев сдаться.

"Согласно, это не изменит ход войны в пользу России, а лишь сделает ее более жесткой и непримиримой. После таких действий российской армии для Украины никаких ограничений в противостоянии российской агрессии не будет. Война будет тотальной, с использованием всех возможных сил и средств, в том числе на территории России, однако ядерная авантюра Путина может приблизить мир к глобальной ядерной войне, именно по этой причине Запад, а возможно и Китай, будут принимать меры, чтобы предотвратить этот катастрофический сценарий, и, возможно, к этому времени в России. произойдут изменения, которые нейтрализуют риск крушения для самой РФ", — подытожил он.

Напомним, по информации западных СМИ, Путин намерен демонстративно взорвать ядерное оружие на границе Украины.

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