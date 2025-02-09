Мощные кадры: Третья штурмовая показала работу по живой силе и технике армии РФ (видео)

Пилоты Третьей штурмовой залетели к врагу в сарай и сделали контрольный сброс с дрона, затем под удар попали вражеские машины. Это оперативная работа Батальона беспилотных систем.

Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада.

Третья штурмовая показала работу по живой силе и технике армии РФ

"Бобик" разорван в поле, "Урал" и "Буханка" тоже не доехали до пункта назначения. Прошли два миномета и отправили "Нону" в ад", — пишут бойцы.

Вражеские танк и "беха", добавляют в бригаде, подгорели с экипажем.

"Вырубили антенну и отрезали россиян от командования, а напоследок — зачистка здания от живой силы", — завершили в Третьей штурмовой.

Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 1460 солдат, самолет и 127 единиц автомобильной техники.

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