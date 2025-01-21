Мощные кадры: украинский дрон прилетел в здание оккупантов на Курщине (видео)

Так, ВСУ показали эффектную работу по оккупантам на Курщине. На кадрах зафиксирован прилет дрона в здание солдат армии РФ.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали эффектный прилет дрона в здание оккупантов на Курщине

Примечательно, что это был дом гражданских россиян, который оккупанты "отжали" у своих же.

"Украинский дрон "с ноги" врывается во временное расположение российских военнослужащих, занявших частный дом гражданских граждан РФ", — отметил Бутусов.

Напомним, России в войне против Украины на 21 января 2025 составляют 822 030 солдат. За предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1600 кафиров.

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