Наши бойцы продолжают наносить урон врагу.
Так, ВСУ показали эффектную работу по оккупантам на Курщине. На кадрах зафиксирован прилет дрона в здание солдат армии РФ.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Примечательно, что это был дом гражданских россиян, который оккупанты "отжали" у своих же.
"Украинский дрон "с ноги" врывается во временное расположение российских военнослужащих, занявших частный дом гражданских граждан РФ", — отметил Бутусов.
Напомним, России в войне против Украины на 21 января 2025 составляют 822 030 солдат. За предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1600 кафиров.
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