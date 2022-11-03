Мощные обстрелы Днепропетровщины и Харьковщины, бои за освобождение Херсонщины: как прошла ночь в регионах

Относительно спокойно, без обстрелов, ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской областях, Полтавщине, Черкасщине, Житомирщине и Киевщине.

Запорожская область: по пригороду Запорожье враг нанес удары. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и значительных последствий. Информация уточняется.

Сумская область: сегодня утром совершен минометный обстрел Краснопольского территориального общества. Без последствий. Подробная информация уточняется.

Вчера враг 7 раз обстрелял приграничные районы, выпустил более 140 различных снарядов и мин. Под огнем находились Шалыгинская, Эсманская, Миропольская, Великописаревская, Юнаковская и Середино-Будская общины.

Днепропетровская область: ночью в Кривом Роге россияне попали по объектам энергетической и водной инфраструктуры. Есть разрушение. Продолжаются восстановительные работы.

В Павлограде — прилет на промышленное предприятие, есть разрушения, повреждены дачные дома рядом.

В Никопольском районе враг обстрелял Марганецкую и Никопольскую общины.

В Никополе повреждены несколько жилых домов колледж, автозаправка, несколько частных предприятий.

В Марганецкой общине в результате ударов без света — более 1000 семей. Энергетики устраняют последствия.

Над Никопольским районом ночью наши защитники сбили 4 вражеских дрона-камикадзе.

Харьковская область: вчера вечером враг нанес удар тремя ракетами, предварительно ЗРК С-300, по г. Харьков. В Киевском районе одна ракета повредила хозяйственное здание и троллейбус, остальные ракеты попали в землю, без пострадавших.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали мирное население прилегающих к линии столкновения и границы с РФ территорий. Обстреливались города Купянск, Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Повреждены жилые дома, общественные постройки, произошли пожары.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в г. Купянск под обстрелом погибла 82-летняя женщина.

Вчера возле с. Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн. 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. Возле с. Граково Чугуевского района на мине подорвался трактор. К сожалению, 45-летний тракторист погиб.

Луганская область: россияне не оставляют попыток контратаковать те участки фронта, откуда наши военные их отодвинули. Так, за прошедшие сутки враг пытался наступать вблизи Макеевки, Невского и Белогоровки.

Ударам со стороны россиян подверглось село Невское. Кроме того, вчера оккупанты обстреляли территорию в районах Грековки, Надежды, Площанки и Суходола.

Они ожидают наступления ВСУ на Сватово, поэтому в последнее время используют там "живой щит", прикрываясь гражданским населением. Подразделения россиян размещаются на предприятиях и в учебных заведениях.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов и 3 других важных объекта противника.

Донецкая область: ночью — обстрелы Марьинской, Очеретинской, Торецкой общин. Не прекращаются обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества.

Также ночью обстрелы вблизи с. Яковлевка, с. Бахмутское, с.Парасковивка Соледарской ВА.

На деоккупированных территориях продолжается разминирование, возобновляют электроснабжение, раздают буржуйки.

За минувшие сутки в Донецкой области: 4 погибших, 5 раненых. Эвакуация населения продолжается.

Николаевская область: сегодня утром обстрелам подверглись окрестности Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера вечером зафиксированы обстрелы Широковской общины, в результате которых разрушен один жилой дом. Без пострадавших.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонская область: продолжаются боевые действия.

По информации ОК "Юг", противник ведет оборону и пытается удерживать занятые рубежи, производит воздушную разведку беспилотниками-шпионами в Бериславском и Херсонском районах.

Российская армия продолжает наносить ракетные и артиллерийские удары по мирным населенным пунктам Бериславского района. По недавно освобожденной Трифоновке в течение дня оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов систем залпового огня "Град".

Идет так называемая "эвакуация" местных жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области.

С 6 по 7 ноября в Каховском районе временно оккупированной Херсонской области начнется принудительная эвакуация населения — заявляет "власть" региона. Они призывают людей немедленно покинуть населенные пункты из-за высокого уровня военной угрозы.

Оккупационные власти временно запретили движение гражданских транспортных средств через Днепр.

В местных Телеграмм-каналах сообщают, что военные РФ подрывают вышки связи. В частности, взорваны вышки в Бериславе, Токаревке, Ивановке, Новокаире.

Военные под обстрелами спасают местных

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