Мощный обстрел Днепропетровщины и ночные взрывы в Херсонской области: как прошла ночь в регионах

Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Также оккупанты разрушили детский сад в Славянске. Кроме того, армия РФ обстреляла Николаевщину. На Херсонщине взрывы раздавались всю ночь.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, на Черкасщине, Кировоградщине, Запорожье, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, Киевщине и Житомирщине.

Об этом по состоянию на 8 утра сообщили в сводках военно-гражданских администраций.

Днепропетровщина: войска РФ ударили по Никопольскому району. Ранен один человек.

Из-за обстрелов пострадали два села Красногригорьевской громады, повреждены дома, лицей, газопроводы и линия электропередач. Без света остаются более 2000 человек, без воды — почти 5000. Аварийные бригады уже все чинят.

Харьковщина: ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову в Холодногорском районе. Места прилетов обследуют, ракеты попали в землю на территорию одного из предприятий, повреждено несколько помещений. Пострадавших нет.

В течение суток оккупанты из артиллерии обстреливали Изюмский, Харьковский, Богодуховский районы. В результате обстрела Харьковского района погиб один человек.

Луганщина: по позициям украинских защитников на Бахмутском направлении ночью оккупанты нанесли ракетный удар, совершили 10 артиллерийских и 9 минометных обстрелов. Дважды применяли РСЗО.

Донетчина: за сутки по области 4 погибших, 10 раненых. Ночью ракетные удары по Славянску (разрушен детский сад), Константиновке (ракета упала на перекресток, повреждена дорога), по селу Александровка Черкасской общины (повреждены здания механического двора фермерского хозяйства).

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: за сутки обстрелам подвергся Николаев и районы области. Вечером, 1 сентября, артиллерийским обстрелам подверглось с. Зеленый Гай, в результате чего произошло возгорание трех жилых домов. Предварительно, без пострадавших.

По информации ОК "Юг", 1 сентября военные РФ выпустили ракету воздушного базирования из истребителя Су-35 по Березнеговатской громаде. Силы противовоздушной обороны уничтожили ракету. Также в течение суток были обстрелы близлежащих территорий поселка Березнеговатое, сел Высунск и Кавказ. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Херсонщина: взрывы раздавались на территории области в течение всей ночи. Снова несколько раз объявляли воздушную тревогу. Тяжелые боевые действия продолжаются в Каховском и Бериславском районах, очень много населенных пунктов на грани уничтожения.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже в 191-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Война в прямом эфире: что происходит прямо сейчас в Николаевской и Донбассе

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