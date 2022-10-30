Мощные обстрелы Луганщины и бои за освобождение Херсонщины: как прошла ночь в регионах

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Запорожской, Черновицкой, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской областях, Полтавщине, Житомирщине и Киевщине.

Сумщина: за прошедшие сутки россияне обстреляли приграничье Сумщины. В общей сложности было 38 "прилетов" из артиллерии, минометов и сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера.

Под вражеским огнем – 5 общин. Во всех случаях без жертв и разрушений. Подробная информация уточняется.

Днепропетровщина: враг снова обстрелял Никопольский район. Ударил из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Без пострадавших. Повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, предприятие по вывозу бытовых отходов и газопровод.

Харьковщина: сегодня утром оккупанты обстреляли г. Купянск, возник пожар на территории мясокомбината, горело здание цеха. Пострадавших нет.

За сутки россияне обстреливали населенные пункты, близкие к линии разграничения Изюмского, Купянского, Чугуевского районов. В Купянском районе госпитализировали одного человека.

Луганщина: подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 боеприпаса, 2 средства противовоздушной обороны и 9 других важных военных объектов противника. Враг совершил 20 артиллерийских обстрелов и нанес 5 авиаударов по позициям защитников Луганщины.

Из разных видов вооружения обстреляны населенные пункты: на Купянском и Лиманском направлениях — Кисловка, Крахмальное, Грековка, Заречное, Новоегоровка, Берестово, Невское, Ольговка, Табаевка, Терны, Торское и Ямполевка; на Бахмутском направлении: Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Звановка, Северск, Зеленополье, Соледар, Одрадовка, Опытное, Нью-Йорк, Васюковка, Серебрянка и Яковлевка.

Донетчина: ночью — ракетный удар по Дружковке, поврежденная школа (которая уже пару лет не работает) и дома в частном секторе.

Также сегодня ночью — обстрел Торецка, поврежден дом в центре города.

Авдеевка: ночью – единичные прилеты как по старой части города, так и по центральной. По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь.

За прошедшие сутки на деоккупированных территориях был обстрелян Лиман, также с. Торское и Заречное.

В Святогорской общине во время разминирования с.Тетяновка взорвался представитель ГСЧС.

В общине продолжается работа по подготовке к зиме: ремонтируют крыши, закрывают пленкой окна поврежденных домов, восстанавливают электричество.

За сутки в Донецкой области — 5 погибших, 8 раненых.

Николаевщина: в течение суток враг дважды атаковал Очаковскую общину. Так, вчера днем враг наносил удары по территории аквазоны. Ночью в результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный дом и гражданские гаражи. Пострадавших нет.

Ночью также продолжались обстрелы находящихся на линии разграничения населенных пунктов Березнеговатской общины. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Сегодня утром обстреляли Широковскую общину, в результате чего разрушен один жилой дом, два дома получили повреждения. Также зафиксировано попадание вне населенного пункта по дорогам и сельхозугодиям.

Херсонщина: продолжаются активные боевые действия. Враг продолжает обстреливать мирные населенные пункты области. Под вражеским огнем снова оказались населенные пункты Бериславского района. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты угнали из Херсона коммунальные автомобили. Их перевезли в Крым. Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города.

По информации ОК "Юг", наши войска удерживают занимаемые позиции и наносят огненное поражение противнику с целью создания условий для дальнейших наступательных действий.

Противник продолжает вести активную оборону, пытается удержать занятые рубежи и оказывать огневое влияние на наши войска.

Ранее Генштаб назвал потери врага за минувшие сутки – ВСУ ликвидировали 950 оккупантов.

Зеленский за 29 октября: обмен пленными, электроэнергия, зерновой коридор, ситуация на войне

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