Мощные обстрелы, террор населения и отступление воды: что происходит на Херсонщине

Ситуация в Херсонской области остается сложной не только из-за затопления, но и усиления вражеских обстрелов.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире всеукраинского телемарафона.

"Безопасная ситуация очень сложная, потому что враг не прекращает обстрелы, даже зная, что до этого проводились активно эвакуационные мероприятия, спасали людей, сейчас стабилизационные мероприятия восстановления после теракта на ГЭС. Для них это не имеет никакого значения. Они продолжают обстреливать наши населенные пункты, причем подавляющее большинство этих "прилетов" — это именно жилые дома, места скопления людей. Речь не идет о военных объектах или объектах критической инфраструктуры — они просто продолжают реализовывать тактику террора в отношении нашего населения", — сказал он.

По его словам, уровень воды продолжает снижаться после подрыва оккупантами Каховской ГЭС, восстановительные работы продолжаются.

"Вода продолжает отходить. Думаю, сегодня у нас будет уровень меньше, более метра. Но все еще большое количество домов находятся в состоянии подтопления. Там, где вода отошла, работают взрывотехники, правоохранители, работники коммунальных служб, экологи, чтобы как можно быстрее восстановить эту территорию", сделать ее безопасной, чтобы люди могли вернуться в свои дома", — добавил Соболевский.

Ситуация в Херсонской области

В Херсонской области уровень воды снизился до 0,7 метра. На правобережье подтопленными остаются шесть населенных пунктов, на оккупированных территориях – 17, сообщает ГСЧС. Между тем, местные жители обнаруживают тела погибших, которые выплывают в затопленных населенных пунктах. Власти получают много сообщений о без вести пропавших людей.

За прошедшие сутки, 17 июня, российские войска выпустили по Херсонщине 467 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По Херсону выпущено 29 снарядов РФ, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

В сообщении говорится, что российские войска совершили 68 обстрелов. Попали в жилые кварталы. Один человек погиб, четверо были ранены, среди них ребенок.

Анна Маляр сообщила, что российские военные начинают возвращаться на открывшиеся после большой воды позиции и усиливают обстрелы.

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