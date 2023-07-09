Мощные укрепления и заминированные территории: в WSJ описали контрнаступление ВСУ

ВСУ уступают в вооружении и численности, кроме того, враг успел глубоко окопаться.

В ходе контрнаступления украинским военным мешают заминированные территории и мощные укрепления россиян.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, ВСУ уступают в вооружении и численности, кроме того, враг успел глубоко окопаться.

Несмотря на это, силы Украины пытаются провести одну из самых сложных операций, которые только могут осуществляться вооруженными силами.

"Для российских сил, ранее в этом году пытавшихся захватить больше украинских территорий, наступление не увенчалось успехом, однако удерживать оборонные позиции будет легче", — отметил в комментарии изданию специалист в области безопасности Брукингского института в Вашингтоне Майкл О'Хенлон.

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На оккупированных территориях захватчики построили километры извилистых, соединенных между собой траншей, некоторые из которых укреплены бетоном или покрыты ветками и землей, чтобы их было трудно обнаружить с помощью дронов.

"Чтобы взять эти позиции, район нужно сперва накрыть артиллерийским огнем, а затем продвигаться вперед с помощью бронетехники, чтобы задействовать пехоту. Однако нехватка танков и другой бронетехники затрудняет реализацию этой стратегии", — говорится в сообщении.

Заметим, контрнаступление Сил обороны на юге продолжается, украинские войска продолжают контрбатарейную борьбу.

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