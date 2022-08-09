Мощные взрывы на главном военном аэродроме Крыма: оккупанты заявили об эвакуации населения

Оккупационные "власти" Крыма объявили об эвакуации из Сакского района Крыма, где 9 августа прогремели мощные взрывы.
Ранее Министерство обороны страны-агрессора заявляло, что на авиабазе якобы "сдетонировали авиационные снаряды", что привело к мощным взрывам.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Пропагандисты со ссылкой на гауляйтеров Крыма заявляют, что "власти" объявили об эвакуации в Сакском районе Крыма, где прогремели мощные взрывы на местной авиабазе российских оккупантов.
"Граждан оповещают об эвакуации в Сакском районе Крыма, где произошел инцидент на аэродроме", – пишут пропагандисты.
Также сообщается, что по состоянию на 17:00 уже было эвакуировано 30 человек.
Напомним, во второй половине дня 9 августа в российских телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в оккупированном Крыму. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории.
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