Мощные взрывы под Мариуполем: горит вражеский склад боеприпасов и стоянка техники (видео)

После взрывов во временно оккупированном селе Седово исчезло электроснабжение.
В воскресенье, 5 ноября, в Сети появились видео из села Седово возле временно оккупированного Мариуполя. На кадрах – масштабный пожар, сопровождающийся взрывами от детонации боеприпасов.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале сообщил, что "почти все село было превращено в склад БК и стоянку военных автомобилей".
Основная часть складов была расположена в бывшем пансионате "Дружба".
По словам Андрющенко, местные жители сообщают, что разрушена лишь треть вражеских складов, однако спасти, вероятно, ничего не удастся.
"Красота. До утра будет точно детонировать”, — написал он.
После взрывов в Седово исчезло электроснабжение.
Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области активизировались украинские партизаны, взорвавшие вражеское авто в Бердянске и едва не взорвавшие захватчиков в Мелитополе.
Читайте также: