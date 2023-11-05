Мощные взрывы под Мариуполем: горит вражеский склад боеприпасов и стоянка техники (видео)

После взрывов во временно оккупированном селе Седово исчезло электроснабжение.

В воскресенье, 5 ноября, в Сети появились видео из села Седово возле временно оккупированного Мариуполя. На кадрах – масштабный пожар, сопровождающийся взрывами от детонации боеприпасов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале сообщил, что "почти все село было превращено в склад БК и стоянку военных автомобилей".

Основная часть складов была расположена в бывшем пансионате "Дружба".

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По словам Андрющенко, местные жители сообщают, что разрушена лишь треть вражеских складов, однако спасти, вероятно, ничего не удастся.

"Красота. До утра будет точно детонировать”, — написал он.

После взрывов в Седово исчезло электроснабжение.

Мощные взрывы под Мариуполем: горит вражеский склад боеприпасов и стоянка техники

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области активизировались украинские партизаны, взорвавшие вражеское авто в Бердянске и едва не взорвавшие захватчиков в Мелитополе.

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